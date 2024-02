Manifestation de la CCAT : quatre personnes interpellées pour violences volontaires

Quatre personnes ont été interpellées à la suite des violences commises lors de la manifestation de mercredi 21 février, a annoncé Yves Dupas, procureur de la République. Deux d’entre elles ont été placées en détention provisoire. Organisée en marge de la visite du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, pour dénoncer le projet de révision constitutionnelle, la manifestation de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) avait dégénéré, menant à des affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre. Cinq gendarmes avaient été blessés par des jets de projectiles et des coups, dont un grièvement. "Les enquêteurs relevaient la présence sur les lieux de divers projectiles, à savoir des pavés et des objets métalliques, dont une barre de fer mesurant 1,8 mètre", dévoile Yves Dupas.

Exploitation de la vidéoprotection

Le parquet avait immédiatement ouvert une enquête des chefs de violence volontaire sans incapacité de travail sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le jour même, la police nationale procédait à l’interpellation des quatre auteurs, grâce notamment à "l’exploitation de la vidéoprotection de la ville de Nouméa ainsi que des vidéos réalisées par des amateurs et diffusées sur les réseaux sociaux". Ils ont tous reconnu les faits. L’un d’entre eux a été convoqué à une audience de comparution sur reconnaissance de culpabilité en septembre. Les trois autres seront jugés ce mardi 27 février, dans le cadre d’une comparution immédiate. L’enquête est toujours en cours pour retrouver l’auteur des coups de barre de fer qui a provoqué des blessures graves et un traumatisme crânien à un gendarme.

"Je tiens enfin à rappeler que les forces de l’ordre assurent chaque jour le respect de la loi républicaine et la protection des citoyens, avec dévouement et courage, dans des situations souvent difficiles et dangereuses, parfois au péril de leur vie, souligne le procureur de la République. Les faits de violence volontaire commis à l’encontre des forces de l’ordre justifient un traitement judiciaire réactif et ferme, s’agissant d’atteintes inacceptables portées à l’autorité de l'État."