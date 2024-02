Que retenir de la visite de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie ?

Vives tensions entre manifestants et gendarmes

Officiellement, Gérald Darmanin était en déplacement sur le Caillou pour l’annonce de politiques publiques et non pas pour l’avenir institutionnel. Pour autant, le sujet s’est invité dans son programme dès le premier jour.

La mobilisation du mouvement indépendantiste de la CCAT (Cellule de coordination des actions de terrain), organisée mercredi, au centre-ville de Nouméa, a dérapé lorsque le cortège est arrivé devant le siège du gouvernement où étaient reçus le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux. Des heurts ont éclaté et cinq gendarmes ont été blessés, dont un "très sérieusement", selon les mots du procureur de la République.





Interpellé par nos confrères de la télévision à ce sujet, Gérald Darmanin a “condamné avec la première force les violences faites aux gendarmes, et je suis très étonné que ce ne soit pas unanime dans la société calédonienne”.

Dans cette affaire, les groupes Rassemblement et Loyalistes ont déposé plainte contre la CCAT, à l’origine de la mobilisation. Celle-ci remet la faute sur la gestion du parcours des manifestants par les forces de l’ordre.

Trois nouveaux radars pour Météo France

Gérald Darmanin et Marie Guévenoux ont, mercredi, visité Météo France qui doit renouveler ses trois radars d’observation à Nouméa, à Lifou et dans le Nord. L’infrastructure de Tiébaghi étant détruite depuis le passage d’Oma en 2019. Les trois nouveaux radars coûtent 1,1 milliard de francs financés à 70 % par l’État via les contrats de développement passés avec le gouvernement. Ces installations doivent permettre de gagner en précision dans les prévisions météo, notamment en cas d’intempéries (cyclones, fortes pluies, etc.).





"Il faut améliorer nos outils et Météo France travaille, partout sur le territoire national, à déployer des technologies plus efficaces tant dans les précisions que dans la lutte contre le réchauffement climatique pour protéger la population, glisse Gérald Darmanin, à l’issue de la visite, jugeant bon d’ajouter que "les territoires d’Outre-mer sont en premier touchés par les questions du réchauffement climatique."

Vers un lycée agricole à La Foa ?

Lors de son déplacement à Pocquereux, à La Foa, le ministre des Outre-mer Gérald Darmanin a annoncé un nouveau dispositif d’aide aux jeunes agriculteurs du Caillou, avant de laisser entendre qu’un lycée agricole pourrait voir le jour dans la commune. Une information que devrait confirmer le président de la République Emmanuel Macron.

Une phrase qui a enchanté les professionnels du secteur à commencer par le président de la Chambre d'agriculture, pour qui tous les feux sont désormais au vert : "En juillet dernier, le président de la République nous avait déjà formulé un avis favorable à la création d’une telle structure en province Sud car, aujourd’hui, les deux seuls lycées agricoles existants se situent dans le Nord, à Pouembout et à Houaïlou", rappelle Jean-Christophe Niautou.

Une nouvelle brigade de gendarmerie à Moindou

En marge du déplacement ministériel, à Moindou, à la rencontre des éleveurs avec qui l’État a signé une convention de lutte contre le braconnage, le général Nicolas Mattheos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, a annoncé que la brigade de Moindou sera opérationnelle en août prochain et sera ainsi la première des trois brigades annoncées sur le Caillou. Six gendarmes y seront affectés dont une calédonienne déjà nommée pour en prendre la tête. Cette équipe sera spécialisée dans la protection de l’environnement.





Des contrats de développement à 10 milliards de francs pour la province Sud

La nouvelle génération 2024-2027 du contrat de développement entre l’État et la province Sud a été signée par Gérald Darmanin, Marie Guévenoux et Sonia Backès, mercredi, au phare Amédée. Les opérations inscrites traiteront de l’aménagement durable, de la solidarité, de la cohésion sociale et de la jeunesse.

Parmi les projets : une nouvelle desserte entre Ducos et Koutio, la construction d’un collège à Boulouparis, l’extension des maisons de santé de Yaté et de La Foa, la réfection de la piste de l’aérodrome de l’île des Pins ou encore les études finales en vue d’un futur viaduc reliant le Vallon-Dore à Boulari.

Un "investissement sans précédent" pour la sécurité routière

À l’issue de la démonstration des nouveaux radars sur le Caillou, mercredi soir, la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux a annoncé, en présence de Gérald Darmanin, un "investissement sans précédent" de l’État, à hauteur de 31 millions en 2024 consacrés à la lutte contre l’insécurité routière. Puis, chaque année à partir de 2025, 7,1 millions viendront compléter ce dispositif pour accompagner le gouvernement, compétent en termes de sécurité routière.