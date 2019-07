L’Asamad, association d’aide aux personnes âgées, n’existe plus

Elle n’aura pas résisté à l’évolution du secteur et à la concurrence de nombreuses sociétés privées qui se sont multipliées ces dernières années. L’Asamad, Association pour le service d’aide au maintien à domicile, n’est plus. Sa dissolution a été discrètement actée lors de son assemblée générale extraordinaire du 17 juin, pour effet au 30 du même mois, « à la suite de nombreuses difficultés structurelles ». Présente sur les quatre communes de l’agglomération, l’Asamad s’occupait de 119 personnes, dont 96 à Nouméa, 10 à Dumbéa, 10 au Mont-Dore et trois à Païta. C’est lors du dernier conseil municipal de la ville de Païta, le 18 juillet, que le sujet a été évoqué, dans le cadre de l’octroi d’une subvention de 300 000 francs à l’Asamad au titre de l’année 2019, et de la prise en charge future des personnes dont elle s’occupait.

Le personnel reclassé

Au vu de la situation de l’association, les financeurs, les quatre communes et la province Sud, se sont rencontrés afin d’évoquer le sort des bénéficiaires après la fermeture de la structure. Il a été décidé de reclasser l’ensemble du personnel, soit une quinzaine d’employés. A ce jour, a priori, presque tous l’ont été. Ensuite, que chaque commune crée un régime d’aide au maintien à domicile.

En clair, l’argent auparavant octroyé à l’Asamad sera directement versé à l’entreprise de maintien à domicile choisie par le bénéficiaire. Les mairies procèdent actuellement à l’évaluation des besoins des personnes concernées.

Des difficultés financières

Les locaux de 120 m2 de l’Asamad étaient situés rue Merano. L’association avait décidé de les mettre en vente, l’an dernier.

En perte de vitesse, l’Asamad connaissait, depuis plusieurs années, d’importants problèmes de gestion et ses comptes étaient déficitaires. Un déficit qui s’élevait à quinze millions de francs, en 2017. Selon la province, principal financeur de la structure, les problèmes provenaient notamment du parc de voitures de l’Asamad, et d’un coût trop élevé de la prise en charge de la personne. A la suite de plusieurs réunions de concertation l’an dernier, la province avait finalement accepté de verser la subvention 2018, soit 32 millions de francs. Les autres collectivités avaient elles aussi tardé à payer.

Des obstacles que l’Asamad n’a pas pu surmonter, manquant également d’un soutien financier pérenne et sûr de la part des collectivités.