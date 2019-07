Mortelle Adèle désigne les lauréats de son concours

centre-ville. « Imagine les nouvelles bêtises de Mortelle Adèle en Nouvelle-Calédonie. » Il n’en fallait pas plus pour inspirer écoliers, collégiens et jeunes artistes de Nouvelle-Calédonie. C’est ainsi que les organisateurs de ce concours, qui se tenait dans le cadre du Festival Lôl, ont reçu quarante-neuf planches de BD.

Et le public a tranché, dimanche soir. Avec plus de 2 200 votes sur Internet et lors du festival du livre jeunesse.

Dans les catégories individuelles, il a voté pour L’exposé au parc forestier, de Neela (7 à 8 ans), Tricoti Tricota, de Lou (9 à 10 ans), Tricot ti tri cota, de Jeanne (11 à 12 ans), Un super programme, d’Aurélie (13 à 14 ans) et Adèle au phare Amédée, de Eva (15 à 16 ans).

charlotte remporte le grand prix

Dans les catégories collectives, le public a choisi Les bêtises calédoniennes de Mortelle Adèle, du CM2A de l’école James-Cook et la Flèche faîtière, de la 5e3 du collège de Koumac.

Outre le concours, le grand prix spécial Mortelle Adèle a également été attribué. C’est Charlotte, âgée de neuf ans et demi, qui l’a remporté avec Une écharpe en tricot rayé. Celle-ci sera adaptée et intégrée dans un des tomes de Mortelle Adèle. Quatre planches ont également été nominées. Elles paraîtront dans le magazine de Mortelle Adèle. Il s’agit de Cri inversé, de Victoria, d’Un super programme, d’Aurélie, d’Ajax à la piscine du Kuendu Beach, de Capucine et enfin de la planche d’Hanalei.

