Yvonne-Dupont remporte le cross de l’Usep

Avant de se lancer, les jeunes coureurs se sont échauffés comme il se doit. Deux départs ont été donnés, le premier sur une durée de 20 minutes, le second sur 15. L’objectif étant de tenir ce temps imposé sans s’arrêter, ni marcher. Quatre équipes sont arrivées ex-aequo. Il a fallu les départager avec un quiz écosportif.

Dans les gradins, les supporteurs n’ont pas lâché la pression. Après avoir été départagées, c’est Yvonne-Dupont qui s’impose, suivie des Scheffleras et Suzanne-Russier arrive troisième. Ces classes ont été récompensées avec une coupe et tous les enfants sont repartis avec un sac et un bracelet en souvenir de l’événement.