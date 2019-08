Au camp-Broche, le Rimap forme ses futurs réservistes

Hier, vers 9 h 30, en plein milieu du camp-Broche, une trentaine d’hommes et de femmes en treillis forment des rangs, imperturbables, réagissant uniquement aux instructions données par des responsables militaires, dont les voix sont audibles à plusieurs dizaines de mètres. Une scène peu fréquente au sein de la base. Il s’agit du début de la formation initiale de réserviste au sein du Régiment d’infanterie de marine du Pacifique. Pour rappel, les réservistes sont des soldats d’appoint, qui viennent renforcer les armées, dix à trente jours par an, de manière volontaire et remplissent les mêmes missions que les militaires d’actives avec le même statut.

« Je m’accroche »

A 10 heures, les soldats en herbe, âgés de 17 à 44 ans, manipulent leurs fusils. « Dites arme chargée ! Et donnez-la de cette façon », lance le lieutenant Henri, le responsable de la formation, positionnant ses mains aux extrémités du fusil d’assaut. Les stagiaires reproduisent ses gestes avec plus ou moins de succès. « Cette technique permet de ne mettre personne en danger. » Les cours sur le terrain se poursuivent. Le lieutenant Henri se place devant ses élèves et alterne plusieurs positions. « Avec votre fusil, à moins de 50 mètres, vous devez tirer debout, les jambes légèrement fléchies. A 75 mètres, position intermédiaire, vous pouvez mettre un ou deux genoux au sol. Pour une plus longue distance, on ouvre le feu couché. Compris ? » Jusqu’au 24 août, la formation se révèle intense, à hauteur de huit à dix heures par jour. Les inscrits apprendront toutes les bases pour devenir soldat.

« C’est un peu dur, car il faut se lever tôt et on a des cours tard le soir mais je m’accroche », indique Fiona, 17 ans, en première au lycée Auguste- Escoffier. « Père militaire, beau-père militaire, je suis venue pour découvrir le métier de mes propres yeux. Ce n’est pas facile mais les soldats font tout pour que l’on soit à notre aise ici. Je suis déterminée », fait remarquer Chloé, 23 ans, en recherche d’emploi. De l’immersion en pleine forêt, pendant plusieurs jours, sera proposée la semaine prochaine, des heures de marche sont prévues. « Le sport, c’est ce que je recherche en venant ici. Même si nous ne sommes qu’au début, la formation me plaît », sourit Luka, 17 ans, un adepte de va’a. A l’issue de ces deux semaines, « un rallye » sera mis en place, pour contrôler les connaissances des stagiaires. « Ensuite, ils seront tous prêts pour participer aux différentes missions du Rimap », conclut le lieutenant Henri, satisfait.

Aurélien Pol