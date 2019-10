Païta. Pendant toute la durée des dernières vacances scolaires, les enfants ont continué à apprendre en s’amusant. Au rayon des activités, ils n’ont eu que l’embarras du choix : sport, art et culture étaient à la fête. Que ce soit à dos de cheval ou sur sa motocross, en plein air ou devant un ordinateur à couper, ordonner et compiler des images, chacun a pu laisser libre cours à sa créativité et à son énergie débordantes. Tour d’horizon.