Huit pavillons tropicaux en accession à la propriété

Les pavillons tropicaux du Fonds social de l’habitat (FSH) continuent de se multiplier. Après ceux déjà construits aux lotissements Jaracandas 2, Brigitte, Les Palmiers 3, à Arboréa, aux Alamandas et au ranch de La Coulée, huit nouvelles villas F4 ont été réalisées, au cœur du lotissement Nétéa, situé derrière le village de Païta.

« Initialement, il s’agissait de ventes de lots nus, mais vu la complexité des terrains, le service clientèle nous a demandé de réaliser des pavillons pour en faciliter la commercialisation », explique Gabrielle Demers, chargée d’opération du bailleur. Moyennant un coût de 179 millions de francs, les travaux ont débuté en juillet 2018, et quatre villas ont déjà été livrées. Deux sont disponibles et les deux dernières le seront en septembre. Toutes sont en accession à la propriété.

Des pavillons revus

Dotées de cuisines équipées, d’un sol carrelé, d’une douche italienne avec pare-douche vitré et de chauffe-eau solaires, ces villas F4 sont d’une surface de 80 m2, disposent de terrasses couvertes et d’un jardin de cinq ares. « Sur celles que nous avons livrées, les familles installent souvent leur cuisine et une table dehors. Elles posent une nouvelle cloison et des plans de travail », observe Antoine Tavong de Logistyl, l’entreprise qui a remporté le marché de construction. Par rapport au prototype de base du pavillon tropical, ces huit villas ont vu leurs fenêtres classiques remplacées par des baies vitrées, pour rendre les jardins accessibles de chaque pièce des maisons et les aménagements intérieurs ont été revus. « C’est notre entrée de gamme, mais en fonction des catégories sociales auxquelles elles se destinent, nous pouvons ajuster notre produit », assure Gabrielle Demers.

Gabrielle Demers, chargée d’opération au FSH et Antoine Tavong, de Logistyl, l’entreprise qui a construit les villas.

Initié en 2003, à la demande du Conseil économique, social et environnemental (Cese), le concept de pavillon tropical du FSH a fait l’objet d’un concours de groupements de cabinets d’architectes et de constructeurs. L’idée était de proposer un logement bioclimatique océanien avec jardin et espace extérieur couvert.

Pour s’en porter acquéreur, les familles doivent constituer un dossier auprès de la Direction de l’habitat, puis recevoir un avis favorable en commission.