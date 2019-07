La Tontouta Run’Way continue de faire rêver les sportifs

Sur la ligne de départ, parmi les coureurs, l’équipe handisport de l’association Charnière AFTCNC, qui soutient les familles « victimes d’accident de la vie et des handicaps invisibles », précise sa présidente, Christine Prat.

Nabil Lakhouaja (14’12) et Maeva Geyer Carles (16’32) sont arrivés premiers. Ils remportent chacun un aller-retour pour Tokyo avec Aircalin. Les compagnies aériennes avaient de nouveau joué le jeu pour cette édition, offrant billets d’avion et avoirs aux trois premiers, au 140e, anniversaire oblige, et à quelques chanceux tirés au sort.