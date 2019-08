Le chantier d’insertion des Hauts-du-Musée bientôt clôturé

PAÏTA. Débuté à la fin du mois de juin, le chantier d’insertion communal de la maison de quartier des Hauts-du-Musée s’achèvera le mercredi 7 août. Cette initiative est destinée aux jeunes ayant rencontré des difficultés dans leur parcours scolaire, notamment. Huit personnes, quatre du quartier et quatre de l’Association calédonienne pour le travail et l’insertion vers l’emploi (Active), prestataire dans ce projet, participent à ces travaux. « Nous avons effectué la rénovation des trois plateaux sportifs et des clôtures du site, ainsi que l’implantation de seize poteaux sculptés devant la structure. Il ne reste plus que de petits travaux à effectuer. Les jeunes ont réalisé un travail exceptionnel », souligne Maïc Roux, encadrant technique d’Active. A l’issue de l’opération, avec les expériences acquises par les participants, la mairie et l’association espèrent que les participants trouveront un emploi plus aisément. Photo A.P