Le grand final pour les tremplins

PAÏTA. Le tremplin des Tremplins qui clôture les concours organisés tout au long de l'année au Dock socioculturel a eu lieu samedi. Un condensé d'arts, avec de la danse, du théâtre, de la musique quise sont succédé sur scène tout l'après-midi. En plus des stands qui exposaient les réalisations des ateliers proposés à l’année au Dock et à la maison de quartier de Gadji. Vannerie, salon en bois de palette, couture, etc. ont révélé des talents.