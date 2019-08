Le nouveau local de la Defe ouvrira ses portes le 13 août

La Defe aura bientôt son propre local. Située à côté du centre médico-social (CMS), à proximité de l’église, la nouvelle antenne de la Direction de l’économie, de la formation et de l’emploi (Defe) de la province Sud recevra le public à partir du mardi 13 août. L’antenne de la mairie, elle, a fermé ses portes hier. D’ici la semaine prochaine, le public peut se rendre à l’antenne de Dumbéa, à la Maison de la famille, qui devrait rouvrir ses portes aujourd’hui après travaux, ou directement dans les locaux de la direction, à Ducos. « Nous avons toujours été logés à la mairie, en général proches du service du développement social urbain, car nous partageons le même public. Mais nous n’avons que deux petits bureaux qui ne permettent pas un accueil optimal du public », indique Cinthia Morizot, directrice adjointe de la Defe. 452 personnes se rendent chaque mois à l’antenne de Païta.

Mêmes services qu’à Nouméa

Les travaux du local ont débuté en fin d’année dernière. « Une deuxième conseillère à l’emploi avait rejoint l’antenne début 2018, compte tenu de l’augmentation de la population. L’idée a germé de se déplacer sur le CMS, qui se situe sur un foncier qui nous appartient et qui a le même type de public. » Si les missions restent les mêmes, à savoir « l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’emploi et la prospection des entreprises pour les offres », le nouvel espace permettra un plus grand affichage, l’installation de postes informatiques ou encore une salle de réunion à temps plein pour des ateliers et des permanences, notamment destinés aux porteurs de projet. « On offre tous les services qu’il y a à Nouméa. C’est ce que nous avons déjà fait au Mont-Dore. Il est important d’être identifiés en tant que service provincial et pas comme une entité à l’intérieur d’une mairie. » Numéros de téléphone, jours d’ouverture et horaires restent inchangés (lire ci-dessous). Un agent d’accueil pourrait également rejoindre la structure.

Savoir +

Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 15 à 16 heures. Sur rendez-vous l’après-midi. Renseignements au 20 36 38 ou au 20 36 39.