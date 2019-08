Les entrepreneurs alertent la mairie sur les problèmes d’insécurité

Les entrepreneurs avaient rendez-vous, hier, à l’Arène du Sud, un an après la première réunion de proximité consacrée à la Zico, à la Ziza et à la Zipad. Une vingtaine d’entre eux ont fait le déplacement pour échanger avec Willy Gatuhau, le nouveau maire, en présence de plusieurs élus.

L’Association des zones d’activités de Païta** (Azap), reconnue par la mairie comme interlocuteur privilégié avec les entreprises, et qui œuvre depuis à se faire connaître, était aussi présente. « Les problématiques sont les mêmes que l’année dernière, et touchent aux questions de sécurité, auxquelles les entreprises sont très sensibles. Elles ont cependant été relayées toute l’année par l’Azap », reconnaît Antoine Romain, en charge des affaires économiques à la ville, sur cette deuxième réunion aux airs de déjà-vu. « Nous n’avons pas vocation à être membres de l’association mais d’en être partenaires. Nous pouvons être des facilitateurs pour les autorisations en matière d’environnement auprès de la province Sud, ou d’autorisations qui dépendent du gouvernement, par exemple. »

Mise à disposition de locaux pour des formations, comme à l’Arène du Sud, et autres gestes en direction des entreprises ont pourtant été défendus hier, par le maire, qui en a profité pour présenter sa vision des choses en termes de partenariat public-privé. « Nous sommes à cinq mois de mon élection. Quand on est maire, on peut faire des choses qu’un premier adjoint n’a pas les moyens de réaliser. Je ne parle pas de rupture, mais de changement de méthode. Les moyens budgétaires étant limités, il faut travailler en bonne intelligence et mettre en commun nos moyens. »

Vingt nouvelles caméras

Cette année encore, la sécurité a dominé les échanges avec les entrepreneurs, en plus d’un manque de visibilité des enseignes. « Cela fait maintenant cinq ans qu’on attend », n’a d’ailleurs pas hésité à lancer l’une des participantes.

Problématiques d’éclairage, vandalisme sur des coffrets électriques, question sur le taux de cambriolage à la Ziza et autres cas concrets ont permis au maire d’annoncer son intention de « venir discuter, via l’association » d’une politique cohérente, « en accord avec la réglementation ».

Plusieurs annonces ont malgré tout été faites. Les entrepreneurs ont été informés de la possibilité d’installer trente nouveaux lampadaires, de la création d’un plan pluriannuel pour la réparation de la voirie, mais surtout de l’arrivée prochaine de vingt caméras, en plus des cinquante-quatre déjà présentes sur la commune. « Nous sommes dans l’attente des autorisations qui viennent de Métropole. L’horizon est plutôt fin 2019 ou début 2020, le temps qu’elles soient installées et raccordées à notre système d’exploitation qui se trouve à l’Arène du Sud. C’était une demande des entreprises, qui n’ont pas légalement le droit de filmer la voie publique. La gendarmerie pourra utiliser les images pour des élucidations de cambriolages sur les zones industrielles », a détaillé Antoine Romain, appuyé par le maire. « Dans quelques jours, je saurai le nombre de caméras que je pourrai déployer sur les zones industrielles et je reviendrai vers les entrepreneurs pour savoir exactement où les implanter, en lien avec la gendarmerie. C’est une annonce qui a été faite par la présidente de la province Sud, qui doit normalement en prendre dix en charge. »