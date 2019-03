Païta. Organisées depuis cinq ans par l’OMS, avec l’aide de la mairie et d’associations comme Païta bénévoles, les Olympiades ont battu cette année un record. La journée destinée à faire découvrir les sports de la commune aux enfants, et à leurs parents, a rassemblé cette année 385 équipes de 4 personnes, tous âges confondus, plus les visiteurs extérieurs, soit le double de 2018. Environ 2 000 personnes sont passées à l’Arène selon la mairie, pour participer au tournoi ou profiter des 22 activités proposées par les clubs.