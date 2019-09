« Païta est redevenue une commune de la province Sud »

Certes, il n’est pas officiellement en première ligne depuis longtemps, mais Willy Gatuhau rappelle d’entrée de jeu qu’il est impliqué depuis 25 ans dans la commune. Et pour le prouver, il ne fuit aucune question, aucun dossier : l’héritage d’Harold Martin, les soucis judiciaires, l’Avenir en confiance, le PUD…Willy Gatuhau se veut précis et la rhétorique est en place. Il est désormais le numéro un sur la commune et entend bien convaincre les sceptiques qu’il doit le rester.