Plus de 93 millions pour la réfection de la route du Mont-Mou

PA??TA. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont validé un budget de plus de 93 millions de francs pour des travaux de réfection d’une portion de la route du Mont-Mou, située entre le lotissement Canysia et le pont des Sœurs. Cette opération est financée par la commune, à hauteur de 70 %, et par le Fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement de la Nouvelle-Calédonie (30 %). La date de début du chantier devrait être fixée dans les prochains mois.Photo A.P