Tontouta Run’Way : inscriptions jusqu’à demain

«La première édition a eu beaucoup de succès et on a fait le plein en nombre de participants. C’était quand même un test, pour voir si ce qu’on mettait en place, avec les niveaux de contrainte de l’aéroport, était faisable. Au final, tout s’est très bien passé. » Pour Anthony Delunel, directeur d’exploitation du site géré par la CCI, la deuxième édition de la Tontouta Run’Way, qui aura lieu samedi 20 juillet, sur la piste, était une évidence. « Beaucoup de gens n’ont pas pu s’inscrire l’an dernier, on a décidé de retenter l’expérience. » Une centaine de places(1), sur les 500 prévues, sont encore disponibles jusqu’à demain soir.

De nouveau organisée par la CCI et Challenge organisation, la course de 5 kilomètres empruntera le même parcours qu’en 2018, soit 3,5 km sur la piste, puis une partie jusqu’au parvis de l’aéroport, où se déroulera la remise des prix. Les partenaires, notamment les compagnies aériennes, promettent cette année encore des cadeaux de choix. Les trois premiers de chaque catégorie, et le 140e, plus quelques tirés au sort, repartiront avec des billets d’avion pour Tokyo ou Sydney notamment. Après les 50 ans de gestion de l’aéroport, célébrés lors de la première édition, ce sont les 140 ans d’existence de la chambre consulaire qui seront mis en lumière ce week-end. Pour autant, le directeur l’assure : nul besoin d’anniversaire pour tenir la course.

Découvrir l’aéroport

Quelques nouveautés ponctuent tout de même cette deuxième édition. L’âge des participants, critère important au vu des contraintes de sécurité à respecter, a été abaissé de 16 à 14 ans. Une garde d’enfants gratuite, pour les jeunes de 3 à 12 ans, sera également ouverte au sein de l’aérogare, le temps de la course. « L’objectif de la CCI, c’est de faire parler de l’aéroport et de ses métiers, et de désacraliser des endroits où on ne va jamais. Cela nous semblait être une bonne façon de continuer à faire parler de l’aéroport, pose le directeur. C’est vraiment un lieu de vie, les gens habitent de plus en plus près avec l’extension du Grand Nouméa. Ça fait sens de rendre l’aéroport aux habitants, et d’ouvrir les endroits généralement fermés au grand public. Dans quelques années, il sera peut-être même intégré à la communauté urbaine de Nouméa. » Ceux qui n’auraient pas envie de chausser les baskets, samedi, pourront découvrir les coulisses de l’aéroport à l’occasion des journées du patrimoine, en septembre(2).

(1) Billets sur www.eticket.nc

(2) Informations à venir sur www.cci.nc