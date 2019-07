Un tournoi en hommage à Maxime Thelotte aujourd’hui

La mairie et L’Entente sportive de Païta organisent un tournoi sportif en hommage à Maxime Thelotte, grande figure de la vie associative et sportive de la commune, disparu fin mai 2018 à l’âge de 61 ans. L’événement se tient aujourd’hui, samedi 13 juillet, de 8 heures à 20 heures, à l’Arène du Sud. Trois disciplines mixtes sont proposées : pétanque en doublette, handball et futsal.

Inscriptions sur place. De nombreux lots sont à gagner.