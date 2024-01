[Série d'été] Objets du passé : Nouméa se met au gaz

Rien à voir avec la " bouteille carrée "… C'est l'Australien Walker qui fût le premier à amener le gaz en Nouvelle-Calédonie. Il installa sa société, la Nouméa gaz society, avec sa fameuse " grosse cloche ", à la baie de l'Orphelinat.

À cette époque, dans Nouméa, les réverbères à pétrole brûlaient une flamme fumeuse. Mais les habitants, et la presse, mettaient souvent l'accent sur le manque d'éclairage et réclamaient le gaz. Il reçut l'approbation, en 1882, du maire Eugène Porcheron, qui signa avec la société de l'homme d'affaires australien un contrat pour l'éclairage public. Il fallait alors, tous les soirs, allumer les réverbères et les lanternes et surveiller ceux-ci toute la nuit afin d'éviter qu'ils ne s'éteignent. En 1883, Nouméa comptait 80 réverbères à gaz.

Du gaz jusqu'en 1932

Au début, seuls les rues et lieux publics étaient éclairés de la sorte. Mais la population a voulu, elle aussi, profiter pleinement de ce nouvel éclairage. Les demandes de branchement individuel se sont multipliées. Neuf kilomètres de conduite ont été posés en 1883.





Après de grosses difficultés financières, en 1885, la société devenue " Eclairage et chauffage au gaz " a connu à nouveau une période prospère.

La concession du gaz a même été prolongée jusqu'au début du XXe siècle (1909). Mais la ville grandissait, et avec elle le nombre des usagers du gaz et le potentiel de l'éclairage à gaz a vite été dépassé.

L'éclairage au gaz sur les places fonctionnera encore jusqu'en 1932, date à laquelle la ville de Nouméa a commencé à bénéficier d'une partie de l'électricité produite par le barrage de l'usine de nickel. L'électricité fera d'ailleurs l'objet de la prochaine rubrique.

Repères Plus propre ! Ceux qui n’avaient pas les moyens de s’offrir le raccord au réseau du gaz ont continué à utiliser la lampe à pétrole pour l’éclairage, le bois et le charbon pour la cuisine. Mais le gaz avait la réputation d’être plus propre. Avec le pétrole, il fallait toujours nettoyer les mèches, et c’était salissant. Quelques chiffres En 1887, 16 000 francs de l’époque sont inscrits au budget municipal de Nouméa, pour l’éclairage au gaz. En 1913, ce budget a atteint 45 000 francs. En 1910, le prix du gaz aux particuliers était de 0,60 franc le mètre cube. Trois mille mètres cubes étaient destinés à la mairie et aux illuminations les jours de fêtes publiques. Chaque 14 juillet notamment, la ville s’embrase d’étoiles lumineuses encadrant les lettres RF. La lune ne suffit plus Les pouvoirs publics avaient prévu de l’éclairage à gaz, ne pas allumer les becs pendant " cinq nuits de lune ". L’économie réalisée était " appréciable ", mais on a pu finalement se rendre compte que par temps de pluie, la ville se trouvait quand même dans l’obscurité. Cette clause de non-éclairage a finalement été supprimée. Pêche à la grenouille… Dans les années 1940, les enfants du Vallon-du-Gaz allaient, non sans danger, pêcher les grenouilles à travers les trous de la cloche délabrée de l’usine à gaz démolie qui a donné son nom à ce lotissement entre l’Orphelinat et la Baie-des-Pêcheurs.