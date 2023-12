L’interdiction de baignade à Nouméa sera levée à partir du 6 décembre

En vigueur depuis le mois de mars, l’interdiction de baignade à Nouméa est en passe d’être levée. À compter du mercredi 6 décembre, la baignade sera donc de nouveau possible dans les eaux nouméennes "aux risques et périls" des usagers. Pourquoi une telle décision ? Parce que la pose de la première barrière anti-requins à la baie des Citrons sera finalisée et la structure opérationnelle à compter de cette date.

Un plan d’eau de dix hectares sécurisés à la baie des Citrons

Longue de 758 mètres et large de 200 mètres, cette structure offrira ainsi aux nageurs qui souhaitent se trouver en sécurité un plan d’eau d’une surface de 10,2 hectares sur une profondeur maximale de 6 mètres.

Pour rappel, cette installation composée d'anneaux en acier de 35 cm de diamètre doit permettre le passage des poissons tout en excluant les espèces de grande taille. La mégafaune, constituée de dugongs, de dauphins, de tortues, de raies, de grosses carangues et surtout de requins ne devrait donc plus pouvoir pénétrer dans la zone de baignade. Le coût de ce filet est de 83 millions de francs (financés à hauteur de 59 % par la mairie et 41 % par l'État).

Un périmètre sécurisé provisoire au Château royal

Par ailleurs, la mini-zone de baignade surveillée, actuellement en place à la BD, sera déplacée sur la plage du Château royal. Les baigneurs pourront se rafraîchir dans ce petit périmètre sécurisé à compter du vendredi 8 décembre. Pour rappel, cette plage doit à son tour accueillir une barrière similaire, à compter de fin mars, selon la mairie. Une troisième structure est enfin prévue à l’anse Vata, d’ici fin 2024.

À noter que les zones de la BD et du Château royal seront surveillées par des maîtres-nageurs sauveteurs tous les jours.