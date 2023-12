Que faire en attendant l’arrivée du père Noël ?

À Nouméa

Dans le cadre de Nouméa féerie, de nombreuses animations attendent les visiteurs chaque soir. Jusqu’au 31 décembre, entre 19h et 23h, la place des Cocotiers s’habille de lumière pour un spectacle haut en couleur.

500 projecteurs sont installés pour éclairer les arbres et plus de 13 km de guirlandes lumineuses. Un conteneur de glace, avec une température de -15° est également de la partie.

Ce samedi 23 décembre sera la dernière occasion d’assister aux spectacles gratuits du kiosque à musique, avec pour clore cette édition, une comédie musicale de la compagnie Carine Richez Raguin. Inspiré du spectacle new-yorkais des Roquettes Christmas Spectacular, Un Noël spectaculaire vous emmène au pôle Nord, au pays du père Noël.

Ce dimanche 24 décembre, le père Noël est attendu à partir de 19 heures sur la place des Cocotiers où la maire lui remettra les clefs de la ville afin qu’il puisse passer dans chaque foyer.

À Dumbéa

Ce samedi, à Koutio, le refuge du père Noël propose sa dernière parade, de 19 heures à 21 heures. Et pour ceux qui rateraient ces animations, le refuge reste allumé, chaque soir, jusqu’au 31 décembre.

Ce dimanche, le réveillon de Noël sera organisé, de 17h à 20h, au complexe sportif de Dumbéa centre. Voici le programme :

dès 17 heures : animations diverses et stands de restauration

18h35 : arrivée du père Noël par un moyen de transport mystère…

18h40 : discours du maire et remise des clés de la ville

18h45 : départ du char du père Noël

19h45 : tir du feu d’artifice

Au Mont-Dore

Ce samedi et dimanche, de 6h à 13h, le marché municipal se met aux couleurs de Noël. Au programme : châteaux gonflables, barbe à papa, pêche aux canards, maquillage, concerts et spectacle de magie avec JB le Magicien. Sans oublier la présence du grand barbu.

Ce dimanche, la ville convie les habitants à participer à sa soirée de Noël qui aura lieu sur la place des Accords, à Boulari, à partir de 17 heures.

Voici le programme :

17 h : concert chorale Joyfull Sound

18 h : spectacle Sacrée mère Noël, de la compagnie Les Kidams

19 h 00 : arrivée du char du père Noël et remise des clés de la ville par le maire

19 h 10 : remise des récompenses du concours de lettres au père Noël et du jeu de piste numérique de Noël

19 h 30 : feu d’artifice

À noter que le père Noël partira des services techniques de la ville, à La Coulée, dès 16 heures pour une dernière boucle en passant devant la fontaine à Plum, puis la route de La Corniche, avant d’arriver sur la place des Accords.

À Païta

De nombreux évènements sont organisés tout ce week-end par la mairie.

Ce samedi, au marché municipal, plusieurs événements sont organisés. L’occasion de joindre l’utile à l’agréable. Voici le programme :

7h – 20h : marché de Noël.

9h : maquillage pour enfants

11h : spectacle de magie avec JB le Magicien

13h : musique avec Tourane

18h : concert de Tévita

18h : arrivée du père Noël (l’occasion de prendre une photo avec lui).





Ce dimanche, au marché municipal :

6h – 12h : marché de Noël.

Dès 8h : château gonflable.

À l’Arène du Sud :

À partir de 15 heures : châteaux gonflables.

19 h : arrivée du père Noël

19h30 : feu d’artifice.

À Boulouparis

Rendez-vous à l’hippodrome municipal ; de 16 heures à 19 heures. Au programme : distribution des cadeaux, arrivée du père Noël et feu d’artifice (navettes gratuites).

À Bourail

Ce samedi, de 14 h à 18h, rendez-vous est donné sous la halle des sports, sur les anciens terrains de tennis et sur le terrain de foot avec de nombreuses animations prévues pour les enfants : châteaux gonflables, petits chevaux à pédales, jeux en bois, jeux gonflables, trampolines, bar à paillettes, etc. À 18h, remise des prix du concours de lettres au père Noël. À 19h, arrivée du char et accueil du grand barbu par les enfants et le maire.

À Pouembout

Ce dimanche, à partir de 17 heures, la soirée du réveillon est organisée au village, au château Grimigni. Au menu : animations gratuites, concours de déguisement sur le thème de Disney (fin des inscriptions à 17h30), concours de la meilleure bûche de Noël à 18h30, arrivée du père Noël, à 19h15 et feu d’artifice, à 20 heures.

À Koumac

Ce dimanche, les festivités commencent à partir de 9 heures, sur la plage des Flamboyants avec de nombreuses animations. Le tir du feu d’artifice est, lui, prévu à 20 heures.

À Touho

Ce samedi, à la mairie, à partir de 18 heures, une distribution de bûches est organisée en attendant l’arrivée, prévue à 20 heures, du père Noël qui commencera sa tournée dans la baie vers 19 heures.

À Voh

Ce samedi, le marché communal se met lui aussi aux couleurs de Noël, de 16 heures à 21 heures, avec des animations spécialement organisées pour l’occasion. Un événement qui se clôturera par un feu d’artifice.