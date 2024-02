Les rotations du Seabreeze annulées jeudi et vendredi en raison de la météo

Des vents de 28 nœuds avec des rafales à 40 nœuds. La présence du phénomène météorologique qui sévit actuellement dans le nord de la Nouvelle-Calédonie a eu raison de la rotation du Seabreeze prévue entre Koumac et Bélep ce jeudi et de son retour vendredi, indique dans un communiqué envoyé ce jeudi matin, la Société Yalap Bélep, qui exploite le navire effectuant la liaison entre la Grande Terre et l’île du nord.

Si le temps le permet, le prochain voyage, principalement réservé aux scolaires, devrait avoir lieu samedi 10 février avec un départ de Koumac prévu à 14 heures pour une arrivée à Bélep attendue à 18 heures.

Le retour, dimanche 11, prévoit un départ de Bélep à 6 heures pour une arrivée à Poum à 8 heures. Le navire reprendra ensuite la mer à 9 heures à destination de Koumac, qui attend le bateau à 11 heures.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le 42 57 74, de 7h30 à 11h30 puis de 12h30 à 16h30, ou envoyer un message à : reservations@yalapbelep.nc