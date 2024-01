Le groupe de travail sur le nickel demande un effort financier aux actionnaires des usines

Le constat est amer pour les membres du groupe de travail sur le nickel. Ce vendredi 19 janvier, après trois jours de réunions, l’ensemble des mesures et des solutions envisagées pour sauver la filière laisse apparaître "un besoin de financement d’envergure non couvert à ce stade pour l’année 2024", ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint. Réunis depuis mercredi, les représentants de l’État mandatés par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, les collectivités et institutions calédoniennes (gouvernement, Congrès, provinces), les trois usines, leurs actionnaires et des syndicats professionnels ne sont pas parvenus à trouver un modèle permettant aux entreprises métallurgiques du Caillou d’échapper à la cessation de paiements qui les menace.

Recherche d’un nouvel actionnaire pour Prony Resources

Certes, des "avancées substantielles" ont été enregistrées et le projet de pacte nickel "a été consolidé". Mais les différents leviers identifiés pour offrir aux usines un retour de la rentabilité (accès à la ressource, exportation de minerai, subvention de l’énergie par l’État) ne seront pas suffisants, alors que le besoin de financement des trois usines s’élève à 180 milliards de francs. Seule solution : une ultime aide financière des actionnaires. Le groupe de travail leur a ainsi demandé "d’examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur soutien pour couvrir ce besoin". De leur retour dépendent la suite des discussions et la finalisation du pacte nickel.

Une solution qui s’envisage pour la SLN et KNS, soutenues toutes les deux par un actionnaire de référence (Eramet à 56 % et Glencore à 49 %), mais pas pour Prony Resources, qui dispose seulement d’un actionnaire minoritaire (Trafigura à 19 %). Le groupe de travail pour le nickel propose donc que l’actionnariat de l’usine du Sud soit revu pour faire une place dans son capital à un actionnaire de référence. "La recherche d’un nouveau partenaire est d’ores et déjà engagée. Compte tenu des particularités de cette société, la direction de l’entreprise a sollicité l’État pour un soutien en liquidités durant cette phase de recherche d’actionnaire", a indiqué le groupe de travail.