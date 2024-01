Nickel : le gouvernement met en place une cellule pour accompagner les salariés et sous-traitants

Ce n’est plus un secret pour personne : les usines de nickel calédoniennes sont au bord du gouffre. Alors que le président de KNS a annoncé préparer une éventuelle "mise en sommeil" du complexe industriel de Koniambo, c’est au tour du gouvernement d’anticiper "la dégradation de la filière nickel" et les suppressions d’emplois qui pourraient suivre.

L’exécutif a annoncé la mise en place d’une "cellule de suivi et de soutien, destinée à accompagner les acteurs économiques, les salariés et les entreprises qui se retrouvent confrontés à une perte importante d’activité voire à la suppression d’emplois". Ce dispositif sera mené en collaboration avec les provinces, les communes et les partenaires sociaux.

"Complète mobilisation"

Vendredi 26 janvier, le gouvernement a reçu les directions des trois usines (SLN, KNS et Prony Resources) "afin d’être informé sur leurs perspectives pour les prochains mois et de mesurer à court terme les conséquences des décisions envisagées par chacune d’entre elles" et définir ainsi "les leviers à actionner".

Le gouvernement "tient donc à informer la population calédonienne de sa complète mobilisation pour mettre en œuvre des leviers de soutien à l’activité et pour accompagner les salariés, les familles et les entreprises".