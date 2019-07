Amazon : la contestation aussi est mondiale

Social. Des milliers de salariés d’Amazon organisaient lundi un mouvement de contestation coordonnée en Europe et aux Etats-Unis, pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail à l’occasion des journées de super-promotions « Prime Day ». En Allemagne, la grève a mobilisé « plus de 2 000 » salariés sur sept sites, selon Orhan Akman, du syndicat Verdi, premier syndicat allemand du secteur tertiaire. Aux Etats-Unis, les salariés d’un entrepôt dans le Minnesota ont aussi annoncé une grève au début de l’événement. En France, la mobilisation a concerné le site de Lauwin-Planque, dans le nord, avec une mobilisation des 2 500 salariés, selon la direction. En signe de solidarité, des rassemblements d’employés étaient aussi prévus à Madrid et au Royaume-Uni. En Pologne, où le conflit social s’est particulièrement enlisé ces derniers mois, Amazon a annoncé lundi la création de 1 000 postes et une augmentation du salaire horaire brut pour les nouvelles recrues de 20 zlotys (560 francs). En avril, les représentants syndicaux d’Amazon de 15 pays s’étaient retrouvés pour la première fois à Berlin pour coordonner leur lutte face au géant américain, décrié sur le plan social à travers le monde.