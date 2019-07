Comment sortir les troupes américaines du bourbier afghan

« Nous avons fait beaucoup de progrès ces dernières semaines et le Pakistan nous a aidés », a déclaré le président américain en recevant pour la première fois dans le Bureau ovale le Premier ministre pakistanais Imran Khan. « Je pense que le Pakistan va faire beaucoup » sur le processus de paix, a ajouté le milliardaire républicain, qui a, par le passé, accusé Islamabad de « mensonges » et de « duplicité » dans la lutte contre le terrorisme.

Changement notable

Dans la foulée, le département d’Etat a annoncé que l’émissaire américain Zalmay Khalilzad retournerait dans les prochains jours à Kaboul et à Doha pour reprendre les négociations avec les talibans.

Washington met les bouchées doubles pour arracher un accord politique avant l’élection présidentielle afghane, prévue fin septembre.

Une telle avancée pourrait ouvrir la voie à un retrait des troupes américaines, 18 ans après les attentats du 11-Septembre, qui avaient poussé les Etats-Unis à lancer une vaste offensive pour déloger le régime taliban au pouvoir à Kaboul. Soulignant que, pendant de longues années, sous les mandats de ses prédécesseurs, Islamabad n’avait « rien fait » pour les Etats-Unis, M. Trump a insisté sur un changement notable au cours des mois écoulés, conséquence selon lui de sa fermeté. « Je pense que le Pakistan ne respectait pas les Etats-Unis et son président », a-t-il lancé.

« Nous sommes sur place en Afghanistan depuis 19 ans, c’est ridicule », a-t-il martelé, se montrant optimiste sur les négociations en cours avec les talibans. « Nous aurons des réponses sur l’Afghanistan très rapidement. » De son côté, Imran Khan a salué l’avancée des négociations en cours. « Il n’y a pas de solution militaire en Afghanistan. Nous n’avons jamais été aussi près d’un accord de paix, a-t-il ajouté. Nous voulons la paix. »

« Feuille de route »

Washington et Kaboul accusent régulièrement Islamabad de soutenir des groupes extrémistes armés comme le réseau Haqqani, allié des talibans, en lui fournissant des refuges dans ses régions frontalières avec l’Afghanistan.

Le Pakistan nie un tel soutien, arguant à l’inverse des énormes sacrifices humains et financiers consentis dans sa lutte contre le terrorisme.

Les talibans et divers hauts responsables afghans se sont engagés mi-juillet à Doha à tracer une « feuille de route pour la paix », fondée sur l’ouverture d’un processus de paix contrôlé, le retour des personnes déplacées à l’intérieur du pays et la non-ingérence des puissances régionales en Afghanistan.

Dans cette optique, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a annoncé mardi à Washington qu'il rencontrerait les talibans dès son retour dans son pays.

Trump crée la zizanie en Inde

Le Premier ministre Narendra Modi n’a rien demandé à Trump et surtout pas de servir de médiateur pour résoudre la question du Cachemire. AFP

Le Parlement indien était agité mardi par les propos de Donald Trump. En recevant lundi le dirigeant pakistanais Imran Khan à Washington, le président américain a déclaré que Narendra Modi, le dirigeant indien, lui avait demandé de servir de médiateur pour régler le contentieux du Cachemire, pomme de discorde du sous-continent depuis la Partition de 1947.

Les responsables de l’opposition ont demandé au chef de gouvernement natiohindou de venir clarifier en personne la situation, le président américain ayant suggéré par là une inflexion significative de la politique étrangère indienne sur le Cachemire.

Région himalayenne revendiquée à la fois par l’Inde et par le Pakistan, le Cachemire est divisé de fait entre les deux puissances nucléaires d’Asie du Sud. La zone est source de tensions depuis sept décennies. New Delhi soutient de longue date que le Cachemire est une question purement bilatérale qui n’a pas vocation à faire l’objet d’une intervention internationale.

« Amateurisme »

Une insurrection séparatiste fait rage depuis trente ans au Cachemire indien et a coûté la vie à plus de 70 000 personnes, principalement des civils. Armées indienne et pakistanaise échangent presque chaque jour des tirs de mortiers par-dessus la ligne de cessez-le-feu, qui forme une frontière de fait.

Ayant rapidement démenti les propos de Trump dans la nuit, le gouvernement indien a réitéré mardi sa position devant les parlementaires.

Brad Sherman, un élu démocrate de la Chambre des représentants américaine, a qualifié les propos de Donald Trump de « dignes d’un amateur » et de « faute embarrassante ». « Quiconque connaît un tant soit peu la politique étrangère en Asie du Sud sait que l’Inde s’oppose constamment à une intervention tierce sur le Cachemire. »