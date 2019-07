L’incendie criminel d’un studio d’animation crée l’émoi

La tragédie, d’origine criminelle, a suscité l’émoi au Japon et au-delà, des fans du monde entier envoyant des messages de soutien à la société endeuillée, Kyoto Animation, qui produit des dessins animés à succès.

Dans le quartier résidentiel de Kyoto, ville de l’ouest de l’archipel où est survenu le drame, l’odeur de brûlé imprégnait les lieux hier, tandis que des passants venaient déposer des fleurs sous un ciel gris et lourd. « Que des jeunes gens qui dessinaient en équipe et promouvaient l’animation japonaise à l’étranger se soient fait tuer sans la moindre raison par une seule et même personne, c’est insupportable, cela me met hors de moi », lance Yasuko Tomita.

Cette riveraine de 59 ans, les mains jointes, est venue se recueillir « pour aider les victimes à trouver la paix », tant leur mort a été soudaine d’après les premiers éléments de l’enquête. « Ce sont ces personnes qui portent l’industrie de l’animation japonaise sur leurs épaules », a rendu hommage Hideaki Hatta, président de Kyoto Animation, compagnie réputée pour ses graphismes élaborés et ses conditions de travail meilleures qu’ailleurs. « Ça brise le cœur. Des joyaux japonais ont été perdus. »

Des chefs-d’œuvre

« Les artistes de KyoAni, parmi les plus talentueux et rêveurs, ont répandu la joie dans le monde entier et à travers les générations grâce à leurs chefs-d’œuvre », a tweeté Tim Cook, le patron d’Apple.

L’incendie, déclenché avec du carburant, s’est apparemment propagé à une vitesse fulgurante, prenant au piège de nombreux employés. Parmi les plus de 70 personnes présentes, 33 ont trouvé la mort, en tentant en vain de fuir la suffocante fumée. On déplore aussi 36 blessés, dont 10 grièvement atteints.

Peu de détails ont émergé à ce stade sur le profil des victimes, mais « la plupart des salariés de la compagnie sont âgés d’une vingtaine d’années », d’après un riverain interrogé par TV Asahi.

De nombreux corps ont été trouvés sur les escaliers menant au toit terrasse, ont raconté les pompiers qui ont exclu un dysfonctionnement des dispositifs anti-incendie.

Le bâtiment était aux normes, a assuré un porte-parole du service des secours. « Nous avons un registre de données en attestant. Il y avait des escaliers en colimaçon du rez-de-chaussée au toit, la fumée et les flammes s’y sont engouffrées en l’espace d’un instant, a-t-il expliqué. Ceux qui travaillaient aux premier et deuxième étages ont été pris par surprise sans savoir ce qui s’était passé en bas. »

Hier, les investigations étaient compliquées par le fait que l’auteur présumé, un homme de 41 ans qui aurait aussi apporté des couteaux et un marteau sur les lieux, n’était pas en mesure d’être entendu du fait de ses blessures. Il est accusé d’avoir répandu de l’essence, ou un liquide similaire, et d’avoir hurlé « Vous allez mourir » avant de mettre le feu. Mais son mobile était inconnu hier.