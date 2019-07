La Nasa célèbre Apollo 11, en attendant un retour sur la Lune

«Nous, l’équipage, nous sentions le poids du monde entier sur nos épaules, nous savions que nous serions regardés par tous, amis comme ennemis », raconte Michael Collins, 88 ans, sur le mythique pas de lancement 39A du centre spatial Kennedy, d’où les trois astronautes sont partis.

Pour l’occasion, la combinaison spatiale d’Armstrong, restaurée, est exposée pour la première fois depuis plus de dix ans au musée de l’Air et de l’Espace de Washington. Et sur le Washington Monument, non loin, une image grandeur nature de l’immense fusée Saturn V est projetée.

Parti le 16 juillet, l’équipage met quatre jours pour atteindre la Lune. Le module lunaire Eagle, avec Armstrong et Aldrin à bord, alunit le 20 juillet 1969 à 20 h 17 GMT. Armstrong en sort quelques heures plus tard, posant le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 à 2 h 56 GMT.

« Je me sentais bien ! »

Michael Collins reste seul en orbite lunaire dans la capsule principale Columbia, seul moyen de transport pour revenir sur Terre : « On m’a toujours demandé si je n’étais pas la personne la plus seule du système solaire à ce moment-là. Et la réponse est non, je me sentais bien ! »

Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir marché sur la Lune, devait être la tête d’affiche de plusieurs événements mardi en Floride et dans l’Alabama. Mais il n’est pas venu, sans explication. Il a annulé « à la dernière minute », indique une source du Space & Rocket Center, à Huntsville, où il était attendu à un dîner de gala et une conférence. L’homme de 89 ans est actif sur Twitter. Il était apparu samedi dernier à un gala en l’honneur d’Apollo 11, en Californie.

Le commandant Armstrong est, lui, décédé en 2012 à 82 ans. Seuls quatre des douze hommes à avoir foulé la surface lunaire sont encore en vie.

Loin de Floride, d’où les astronautes avaient décollé, et de Houston, où se trouvait la célèbre salle de contrôle, des festivités se sont déroulées toute la semaine dans un centre moins connu de la Nasa, mais tout aussi important dans l’histoire d’Apollo : Huntsville, dans l’Alabama. C’est ici qu’est née la fusée Saturn V, la plus puissante jamais construite, développée par l’équipe de l’ingénieur Wernher von Braun, un ancien nazi récupéré à la fin de la guerre par les Américains, avec d’autres scientifiques allemands.

Certains vétérans de la Nasa se montrent critiques face au projet actuel de la Nasa de retour sur la Lune en 2024. L’ancien astronaute Ed Gibson raille l’idée d’une mini-station lunaire : « A mon avis, il faut juste y aller et alunir. »

Très différent aujourd’hui

Beaucoup sont nostalgiques de l’époque Kennedy, quand le pays et le Congrès soutenaient sans compter le projet Apollo. « La grande différence entre hier et aujourd’hui, c’est qu’on n’est pas sûr d’avoir les moyens de bien le faire », explique Al Worden, de la mission Apollo 15. Quant à Michael Collins, il juge inutile de retourner sur la Lune : « Moi je dis : allons sur Mars ».

C’est d’ailleurs ce qu’a dit le président Trump récemment. Ces débats et critiques illustrent les turbulences au sein de la Nasa. Le patron de l’agence spatiale a démis de ses fonctions le chef des vols habités la semaine dernière, en raison de désaccords sur la date de 2024 pour un retour sur la Lune, jugée improbable par nombre d’experts. Cinq années semblent un délai trop court car ni la fusée, ni la capsule, ni l’alunisseur ne sont prêts, voire même définis.

P La course à la Lune est un enjeu scientifique, politique mais surtout économique. Tout d’abord parce que de plus en plus d’entreprises privées s’y intéressent, et qu’elles le font pour gagner de l’argent, mais aussi parce que des ressources précieuses sont présentes sur la Lune. Exploiter des mines là-bas, serait-ce moins cher que sur la Terre ? Ce n’est pas encore le cas, au moins en ce qui concerne les minerais présents sur Terre. En revanche, certains, indispensables à l’économie mondiale, se font de plus en plus rares sur la planète. C’est le cas de l’hélium 3, nécessaire à la fusion nucléaire, probablement la manière dont on produira un jour de l’électricité, par opposition à la fission nucléaire aujourd’hui. Minerais rares A titre indicatif, il ne faut qu’un seul kilo d’hélium 3 par an pour toute la consommation mondiale. Il y en a des tonnes sur la Lune. Même chose pour les terres rares, indispensables dans la fabrication des matériels informatiques et des smartphones. Mais comment peut-on gagner de l’argent en allant là-bas alors que le voyage coûte si cher ? Avant toute chose, la Lune serait un excellent tremplin vers Mars et le reste de l’espace. Ce qui consomme le plus de carburant quand on va dans l’espace, c’est de s’arracher de l’attraction terrestre. Une base lunaire pourrait donc relancer la conquête spatiale à moindre coût. La banque américaine JP Morgan estime que le chiffre d’affaires du secteur est aujourd’hui de 350 milliards de dollars. Il pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici vingt ans. Retourner sur la Lune serait donc un grand pas pour l’économie.