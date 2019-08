Regain de tensions dans le Donbass

Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi Vladimir Poutine et Emmanuel Macron pour leur demander une réunion d’urgence avec Angela Merkel après une escalade des combats. Le format dit « de Normandie » réunit depuis 2014 Paris, Moscou, Kiev et Berlin sur la question de la guerre en Ukraine.

Quatre soldats ukrainiens ont été tués mardi lors d’une attaque de séparatistes pro-russes dans l’est du pays. Il s’agit du bilan le plus lourd depuis le début d’une nouvelle trêve il y a deux semaines. Volodymyr Zelensky a d’abord appelé Vladimir Poutine pour lui « demander de faire jouer son influence pour qu’ils (les séparatistes) arrêtent de tuer nos citoyens ». Depuis son élection triomphale en avril, c’était la deuxième fois qu’il parlait au téléphone avec le président russe. Le Kremlin a, de son côté, indiqué avoir demandé des échanges de prisonniers et posé comme « condition de désescalade » l’arrêt « des bombardements ukrainiens sur des localités du Donbass », la région de l’est rebelle de l’Ukraine. Kiev nie bombarder des civils. Emmanuel Macron a « assuré » M. Zelensky « de la pleine mobilisation de la France pour parvenir à des résultats concrets dans le cadre du format Normandie » et souligné que cette question serait à l’ordre du jour de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le 19 août.

