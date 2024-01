Rétro 2023 : les principaux disparus dans le monde

Janvier

7 : Russell BANKS, 82 ans, romancier américain ayant écrit sur les classes populaires.

10 : Jeff BECK, 78 ans, guitariste britannique de légende ayant commencé avec les Yardbirds.

10 : George PELL, 81 ans, cardinal australien et ancien secrétaire à l’Economie du Vatican, condamné pour viol et agressions sexuelles sur mineurs avant d’être innocenté.





12 : Lisa Marie PRESLEY, 54 ans, chanteuse et fille d’Elvis Presley.

16 : Gina LOLLOBRIGIDA, 95 ans, actrice italienne héroïne de Fanfan la Tulipe et Notre Dame de Paris.

17 : Lucile RANDON, 118 ans, soeur André, doyenne de l’humanité morte dans son sommeil.

18 : David CROSBY, 81 ans, rockeur américain.

Février

3 : Paco RABANNE, 88 ans, grand couturier espagnol célèbre pour ses robes en métal.

5 : Pervez MUSHARRAF, 79 ans, dernier dirigeant militaire du Pakistan (1999-2008) allié-clé de Washington contre Al-Qaïda.

8 : Burt BACHARACH, 94 ans, compositeur américain.

10 : Carlos SAURA, 91 ans, réalisateur espagnol de Cria Cuervos.

15 : Raquel WELCH, 82 ans, actrice et sex-symbol d’Hollywood.

Mars

3 : Kenzaburo OE, 88 ans, écrivain japonais prix Nobel de littérature (1994).

12 : Dick FOSBURY, 76 ans, athlète américain, inventeur de la technique de saut éponyme qui lui valut l’or olympique en 1968.

21 : Claude LORIUS, 91 ans, glaciologue ayant été l’un des premiers à souligner le rôle du CO2 dans le réchauffement climatique.

28 : Ryuichi SAKAMOTO, 71 ans, compositeur japonais pionnier des musiques électroniques et militant écologiste.

Avril

13 : Mary QUANT, 93 ans, styliste des "Swinging Sixties" qui a popularisé la minijupe, le maquillage coloré et les collants à motifs.

16 : Ahmad JAMAL, pianiste américain et légende du jazz à la tête de quelque 80 albums.

19 : MOONBIN, 25 ans, star sud-coréenne du groupe de K-pop Astro.

25 : Harry BELAFONTE, 96 ans, superstar américaine de la chanson et du cinéma, combattant pour les droits humains aux Etats-Unis et à l’étranger.

Mai

18 : Helmut BERGER, 78 ans, acteur autrichien fétiche de Luchino Visconti (Les Damnés, 1969 et Ludwig, 1972).

19 : Martin AMIS, 73 ans, écrivain britannique auteur d’une dizaine de romans parmi lesquels La zone d’intérêt (2014).





24 : Tina TURNER, 83 ans, chanteuse américaine naturalisée suisse, "reine du rock n’roll" aux 8 Grammys.

Juin

2 : Kaija SAARIAHO, 70 ans, compositrice finlandaise.

5 : Astrud GILBERTO, 83 ans, chanteuse brésilienne de bossa nova, première interprète de The girl from Ipanema.

6 : Françoise GILOT, 101 ans, artiste peintre, ancienne muse et compagne de Picasso, mère de deux de ses enfants.

12 : Silvio Berlusconi, 86 ans, ancien magnat des médias et président italien du Conseil à trois reprises pendant neuf ans.

13 : Cormac McCARTHY, 89 ans, écrivain américain auteur de La route (2006).

15 : Glenda JACKSON, 87 ans, actrice britannique aux deux Oscars devenue députée travailliste (1992-2015) et ancienne ministre de Tony Blair (1997-1999).

Juillet

1 : Victoria AMELINA, 37 ans, écrivaine ukrainienne, mortellement blessée dans une frappe russe.

11 : Milan KUNDERA, 94 ans, écrivain franco-tchèque, auteur de L’insoutenable légèreté de l’être.

16 : Jane BIRKIN, 76 ans, chanteuse et actrice britannique préférée des Français.





21 : Tony BENNETT, 96 ans, dernier grand crooner américain.

26 : Sinead O’CONNOR, 56 ans, chanteuse irlandaise iconoclaste, interprète de Nothing compares to you et militante contre les abus sexuels dans l’Eglise.

Août

7 : William FRIEDKIN, 87 ans, réalisateur américain de L’Exorciste et French Connection

23 : Evgueni PRIGOJINE, 62 ans, fondateur et dirigeant du groupe paramilitaire russe Wagner, mort dans un accident d’avion.

30 : Mohamed AL-FAYED, 94 ans, multimillionnaire égyptien ex-propriétaire de Harrods et propriétaire du Ritz, père de Dodi, compagnon de la princesse Diana.

Septembre

2 : Salif KEITA, 76 ans, footballeur malien, attaquant star des clubs français de Saint-Etienne et Marseille.

9 : Mangosuthu BUTHELEZI, 95 ans, figure éminente de la minorité zouloue d’Afrique du Sud et chef historique du parti nationaliste Inkatha.

15 : Fernando BOTERO, 91 ans, sculpteur colombien célèbre pour ses statues dodues.

25 : Matteo MESSINA DENARO, 61 ans, dit "Diabolik", dernier mafieux de la vieille garde de Cosa Nostra, mort en prison.

28 : Michael GAMBON, 82 ans, acteur britannique, le fameux "Dumbledore", directeur de l’école des sorciers de Harry Potter.

Octobre

13 : Hubert REEVES, 91 ans, astrophysicien franco-canadien célèbre vulgarisateur du cosmos.

13 : Louise GLÜCK, 80 ans, poétesse américaine, lauréate des prix Pulitzer et Nobel de littérature 2020.

16 : Martti AHTISAARI, 86 ans, président de la Finlande (1994-2000) et prix Nobel de la Paix (2008).





28 : Matthew PERRY, 54 ans, acteur américain interprète de Chandler Bing dans la série "Friends".

Novembre

22 : Emmanuel LE ROY LADURIE, 94 ans, historien français, pionnier de l’histoire du climat.

29 : Henry KISSINGER, 100 ans, secrétaire d’Etat américain, figure historique et controversée de la diplomatie américaine pendant la Guerre froide.

29 : Elliott ERWITT, 95 ans, photographe franco-américain, pilier de l’agence Magnum.

30 : Shane MACGOWAN, 65 ans, chanteur irlandais du groupe punk celtique The Pogues.

Décembre

1er : Sandra DAY O’CONNOR, 93 ans, première femme à siéger à la Cour suprême américaine nommée en 1981 par le président républicain Ronald Reagan.

8 : Ryan O’NEAL, 82 ans, acteur américain connu pour ses rôles dans Love Story et Barry Lyndon.





16 : Cheikh Nawaf AL-AHMAD AL-SABAH, 86 ans, émir du Koweït depuis 2020.