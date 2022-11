Mondial 2022 : Bruno Fernandes envoie le Portugal en 8es de finale

Le différend a été définitivement enterré à la 54e minute : lancé dans le couloir gauche par Rafael Guerreiro, Bruno Fernandes décoche un centre en direction de la tête de Cristiano Ronaldo, qui effleure le ballon en captant l’attention du gardien uruguayen Sergio Rochet… et laisse filer le ballon vers le petit filet.

Les deux hommes se sont immédiatement pris dans les bras près du poteau de corner, tout sourire, avant d’être rejoints par le reste de l’équipe. Et sur le deuxième but de Fernandes, à la 90e+3, sur pénalty, Cristiano Ronaldo, sorti dix minutes auparavant (82e) pour laisser place à Goncalo Ramos, n’était plus là pour fêter cela avec lui… mais s’est levé de son banc avec effusion.

Deux passes vendredi, deux buts mardi

Conforté par la superstar, Bruno Fernandes a saisi l’occasion au vol. Le maestro portugais avait déjà régalé avec un doublé contre le Nigeria, en amical, juste avant la Coupe du monde, et avait distillé deux passes décisives face au Ghana, lors du premier match de la Seleçao au Qatar. Avec ce nouveau doublé mardi, Fernandes en est à 13 buts en 51 sélections…

"Il y a toujours des débats, de l’espace pour les rumeurs, je le sais… Mais l’ambiance est vraiment excellente. […] C’est une Coupe du monde, parlez des autres joueurs du Mondial, pas de Cristiano Ronaldo, ce serait super", avait à son tour insisté Ronaldo auprès des 70 journalistes présents en conférence de presse, la semaine dernière.

Au classement du groupe H, le Portugal mène avec 6 points, devant le Ghana (3 pts), la Corée du Sud (1 pt) et l’Uruguay (1pt). La dernière journée, vendredi (2 h), verra le Portugal affronter la Corée du Sud et le Ghana se mesurer à l’Uruguay.