[MONDIAL 2022] Le Japon ne part pas perdant face à l'Allemagne

L'ambition du Japon est claire : "gagner la Coupe du monde", affirme sans détour Takumi Minamino. Mais le milieu offensif de Monaco, qui s'inspire de son "idole" Hidetoshi Nakata, sait aussi qu'il conviendrait d'abord de ne "pas perdre le premier match contre l'Allemagne" jeudi matin (0 h) dans ce groupe E. "Nous jouerons sur nos forces : la vitesse, nos qualités de technique en mouvement, mais aussi notre capacité à être compacts et à montrer une grande solidarité. Le sélectionneur nous oriente mais nous donne aussi beaucoup de latitude et de liberté pour attaquer", explique Minamino. "J'espère que notre équipe offrira du beau jeu et qu'on pourra sortir de ce groupe. Même s'il est très compliqué avec l'Allemagne et l'Espagne, nous pensons que c'est possible. On croit en nous, en notre capacité à faire quelque chose. Lors du tirage, on n'a pas été dépités de tomber contre des nations aussi fortes. On cherche à rencontrer les meilleurs joueurs. Ce sera le cas."

Le joueur poursuit : "Parfois, je ressens un peu cette pression avec l'obligation de passer le 1er tour. Mais elle n'est pas négative. Pour y parvenir, il faudra rester concentré sur le premier match, contre l'Allemagne. C'est toujours le plus important." En Coupe du monde, le Japon n'a jamais dépassé les 8es de finale, stade atteint en 2002, 2010 et 2018.