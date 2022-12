Mondial Qatar 2022 : le Ghana veut sa revanche face à l'Uruguay

Dans un match à rebondissements, où les attaques ont pris le dessus sur les défenses, le Ghana d'André Ayew a fini par s'imposer contre la Corée du Sud (3-2) mardi à Doha pour continuer à rêver des 8es de finale. Les "Black Stars" parviendront-ils à rééditer les exploits des Coupes du monde 2006 et 2010 ? En Allemagne, ils avaient atteint les 8es, éliminés par le Brésil de Ronaldo. En Afrique du Sud, ils avaient été sortis en quarts de finale aux tirs au but, lors d'un match mémorable contre l'Uruguay. Au Qatar pour leur quatrième participation à la Coupe du monde, les joueurs d'Otto Addo se sont au moins donné les moyens de s'offrir une sorte de 16e de finale contre l'Uruguay.

L'occasion sera belle samedi au stade Al-Janoub de Doha, de venger la main de Luis Suarez au Mondial 2010, à la fin d'une prolongation de légende, et le penalty raté de Gyan Asamoah, qui aurait pu faire du Ghana la première sélection africaine en demi d'un Mondial.

Le capitaine André Ayew est le seul des vingt-six joueurs ghanéens qui était déjà là il y a douze ans et demi. "Ce sera une approche différente contre une équipe difficile. On devra être au mieux pour espérer les battre, mais j'ai confiance. Cet incident remonte à longtemps, et on ne doit pas forcément y penser en termes de revanche", a expliqué le sélectionneur Otto Addo.