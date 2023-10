Coupe du monde de rugby : Fidji perd mais se qualifie pour les quarts

Les Fidji ont validé ce matin à Toulouse leur billet pour les quarts de finale du Mondial de rugby grâce au point de bonus défensif après leur défaite 23-24 face au Portugal, qui a enregistré son premier succès en Coupe du monde. Les Fidjiens, qui n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier et éliminer officiellement l’Australie de la compétition, affronteront l’Angleterre lundi à Marseille. Les Portugais, longtemps en tête en seconde mi-temps avant d’être repris par les Fidjiens, l’ont finalement emporté grâce à un essai transformé de Marta (79e).

Les Tonga sauvent l’honneur

Pour leur dernier match dans cette coupe du monde 2023, les Tongiens ont remporté leur premier succès (45-24), bonifié, ce matin à Lille, face à la Roumanie dans cette poule B. Les Tonga ont sauvé l’honneur avec la manière en inscrivant sept essais.

L’Argentine rejoint le Pays de Galles

Les Pumas argentins ont battu dimanche soir le Japon 39-27 dans un match offensif et haletant à Nantes et seront opposés en quarts de finale du Mondial au pays de Galles dimanche à Marseille. L’ailier Mateo Carreras a inscrit un triplé et permis aux Pumas de se qualifier pour les quarts, ce qui ne leur était pas arrivé en 2019, au contraire des Japonais qui n’atteignent pas la phase finale, contrairement à la précédente édition.

Le programme des quarts de finale est désormais connu :

Dimanche 15 octobre

Galles – Argentine à 2 heures

Irlande – Nouvelle-Zélande à 6 heures

Lundi 16 octobre

Angleterre – Fidji à 2 heures

France – Afrique du Sud à 6 heures