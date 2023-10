L’Irlande rejoint les All Blacks, les Samoa proches de l’exploit

L’Irlande, nation N°1 mondiale, a aisément battu l’Écosse 36-14 avec le bonus offensif ce matin au Stade de France pour valider sa qualification en quart de finale du Mondial de rugby et terminer en tête de la poule B.

Avec 19 points, les Irlandais devancent les champions du monde en titre Sud-Africains alors que l’Écosse est éliminée. Le XV du Trèfle affrontera les All Blacks en quarts alors que l’Afrique du Sud jouera face à la France.

Les Samoa héroïques face aux Anglais

A six minutes près, les Samoa tenaient ce matin le premier succès de leur histoire face à l’Angleterre qui a finalement bouclé à Lille sa phase de groupes invaincue (18-17) grâce à un essai tardif (74e). Les Samoans ont réalisé une incroyable performance face aux champions du monde 2003, en proposant et réalisant beaucoup plus de choses que leurs adversaires. Malgré cette très belle dernière rencontre, les joueurs du Pacifique terminent quatrièmes du Groupe D.

Les Gallois sans surprise, au tour des Fidji

Déjà qualifiés pour les quarts de finale, les Gallois ont remporté logiquement leur match contre des Géorgiens valeureux, ce matin à Nantes. Auteur de 6 essais à trois pour un score final de 43-19, le pays de Galles termine premier du groupe C avec 19 points. Dans ce groupe, l’ultime rencontre opposera les Fidji au Portugal, lundi matin à 6 heures. Les "Flying Fijans" tenteront d’y décrocher une place en quarts, une prouesse qu’ils ont réalisée à seulement deux reprises, en 1987 et en 2007.