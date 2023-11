Mondial-2023 : Argentine et Angleterre veulent finir sur une bonne note

Angleterre contre Argentine. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors du premier week-end de compétition. C'était le 9 septembre à Marseille et les Anglais, bien que réduits à 14 dès le début de la rencontre, s'étaient imposés, grâce notamment à trois drops de George Ford, au terme d'un match terne.

Beaucoup de choses ont changé depuis, d'un côté comme de l'autre. Le XV de la Rose, avec un plan de jeu aussi basique qu'efficace, ne s'est incliné que d'un point contre l'Afrique du Sud (16-15), tenante du titre, aux portes de la finale.

Les Pumas sont eux aussi montés en puissance au fil des semaines avant de sombrer dans le dernier carré face à la Nouvelle-Zélande (44-6), mais Steve Borthwick s'en méfie.

"Les deux équipes ont évolué au cours de la compétition", a commenté le sélectionneur anglais. "L'Argentine a notamment développé un très long jeu au pied (...) Je pense que ce sera un match très différent du premier".

"Je suis fier des progrès du groupe, de la façon dont il a su faire face à des situations difficiles", a-t-il ajouté. "J'ai hâte d'être à samedi. Je ferai ensuite un bilan approfondi de la compétition pour faire en sorte d'avoir un plan pour le prochain cycle".

Préparer l'avenir

Sa composition d'équipe pour défier les Argentins, avec huit changements par rapport au XV qui a tenu tête aux Springboks, laisse pourtant penser que le coeur n'y est pas tout à fait.

Il a en partie décidé de préparer l'avenir en titularisant ses jeunes (Marcus Smith, Freddy Steward, Henry Arundell, Theo Dan) tout en offrant un baroud d'honneur au demi de mêlée Ben Youngs, qui n'avait quasiment pas joué jusque-là dans le tournoi.

Après leur demi-finale perdue dans les grandes largeurs face aux All Blacks, le match pour la troisième place était revenu avec beaucoup plus d'insistance dans la bouche des Pumas, qui ont l'occasion d'égaler le meilleur résultat de leur histoire dans la compétition (2007).

"C'est très important de décrocher cette médaille de bronze. Pour nous, pour tout ce que nous avons fait et pour le pays", a confirmé dans la semaine leur sélectionneur Michael Cheika, qui n'a lui procédé qu'à trois changements.

"C'est important pour tous les joueurs, pour l'expérience du groupe, pour l'héritage que vont laisser les plus expérimentés", a-t-il insisté. "L'objectif, c'est toujours de finir le plus haut possible".