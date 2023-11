Rugby : Savea meilleur joueur du monde, cinq Bleus dans l’équipe-type 2023

Le troisième ligne centre néo-zélandais Ardie Savéa, 30 ans, était en lice face au deuxième ligne sud-africain Eben Etzebeth, le centre irlandais Bundee Aki et le demi de mêlée français Antoine Dupont, qui avait remporté cette distinction en 2021.

Essentiel dans le parcours de la Nouvelle-Zélande jusqu’en finale du Mondial-2023 et sa victoire dans le Rugby Championship, Savea, choisi par un jury d’experts composé par d’anciens joueurs et joueuses internationaux, succède au palmarès à un autre troisième ligne, l’Irlandais Josh van der Flier.

Le sixième All Black

"J’ai beaucoup apprécié son évolution et son impact sur l’équipe sur cette dernière saison. Ils étaient en difficulté et il a incarné, en plus de Sam Cane, le leadership des All Blacks par son influence sur le groupe et sur le terrain", a assuré l’ancien capitaine des Bleus Thierry Dusautoir à plusieurs médias.

"Il avance toujours, ballon en main ; en défense, dans les rucks… C’est important d’avoir un joueur comme ça. Hier encore il a été vraiment impressionnant. Malheureusement, il ne sera pas champion du monde", a ajouté la légende (80 sélections entre 2006 et 2015).

C’est le sixième All Black à devenir joueur mondial de l’année après Richie McCaw (2006, 2009, 2010), Dan Carter (2005, 2012, 2015), Kieran Read (2013), Brodie Retallick (2014) et Beauden Barrett (2016, 2017).

Tele’a préféré à Bielle-Biarrey

Un autre Néo-Zélandais a été distingué dans le décor prestigieux de l’Opéra Garnier : l’ailier Mark Tele’a, révélation mondiale de l’année. Auteur de trois essais pendant la Coupe du monde, il a été préféré, à 26 ans, à l’ailier français Louis Bielle-Biarrey (20 ans).

La France, éliminée dès les quarts de finale de "son" Mondial et deuxième du Tournoi des six nations derrière l’Irlande, est la nation la plus représentée, à égalité avec l’Irlande, dans l’équipe-type de l’année, avec cinq joueurs : le pilier gauche Cyril Baille, le troisième ligne Charles Ollivon, le demi de mêlée Antoine Dupont, l’ailier Damian Penaud et l’arrière Thomas Ramos.

Andy Farrell meilleur entraîneur

Curieusement, un seul champion du monde sud-africain y figure : le deuxième ligne Eben Etzebeth. Même le titre d’entraîneur de l’année échappe au sélectionneur des Springboks Jacques Nienaber, devancé par Andy Farrell, qui a conduit l’Irlande au Grand Chelem dans le Tournoi.

Seule distinction attribuée par un vote du public, l’essai de l’année revient au puissant ailier écossais Duhan van der Merwe pour son exploit personnel contre l’Angleterre au début du Tournoi.

Les récompenses féminines de rugby à XV seront remises plus tard, à l’issue du WXV, un nouveau tournoi international créé par World Rugby, qui se terminera le 4 novembre.