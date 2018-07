200 coureurs à travers le village...

Canala. Plus de deux cents élèves se sont rassemblés vendredi sur le stade communal pour le traditionnel cross annuel. Elèves des collèges public et privé (Dôô Mwâ) ont couru dans le village avec un départ du stade et une arrivée près de la médiathèque. Les trois premiers de chaque catégorie se sont vu remettre une médaille et sont sélectionnés pour le cross territorial qui aura lieu le 28 juillet à Gouaro Déva.