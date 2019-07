Deux journées dédiées à l’environnement

La mairie de Poindimié organise aujourd’hui et demain les journées de l’environnement, à côté de la mairie. Aujourd’hui, la manifestation commence à 8 h 30 et se concentre essentiellement sur les scolaires. Demain, plusieurs manifestations vont rythmer la journée, de 8 h 30 à 16 heures. A 10 h 30, le film Atrokwàà jo, un océan en héritage sera projeté, suivi d’un débat avec des dirigeants de Pew NC. Le botaniste Bernard Suprin animera une conférence à midi. A 13 heures, le groupe Tim Anglung jouera de ses instruments traditionnels. A 15 heures aura lieu la remise de récompenses pour les concours « Mon jardin le plus beau », « Zéro pile et batterie dans ma tribu » et « Photos déchets ». En parallèle, les trois Trophées Bleus de la province Nord seront dévoilés à la médiathèque du Nord, à partir de 14 heures.