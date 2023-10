Éboulements de Houaïlou : un nouveau lotissement pour accueillir des familles sinistrées

C’est l’aboutissement de longues années d’études et de travail pour réduire le risque d’éboulements et de crues dans les zones habitées de la commune de Houaïlou. Le chantier du lotissement Streiff, situé sur les hauteurs du village, est désormais terminé. Ne reste plus qu’à y bâtir les logements.

Sur la vingtaine de lots que comprend ce projet, la moitié devrait servir à reloger des habitants des tribus endeuillées de Gouareu et de Ouakaya. Pour rappel, le 22 novembre 2016, des glissements de terrain se sont produits lors de pluies diluviennes, faisant huit morts et de nombreux blessés.

Changement climatique et phénomènes extrêmes

"La catastrophe reste encore gravée dans tous les esprits. Une partie de ces personnes ont pu être repositionnées au sein de leur tribu dans des zones qui ne sont pas à risque, mais d’autres n’ont des terres que dans des secteurs exposés aux glissements de terrain et aux inondations, explique le maire de la commune, Pascal Sawa, selon qui une dizaine de familles devraient ainsi emménager au sein de ce lotissement. Certains habitants de ces secteurs souhaitent de toute façon partir. C’est contraignant d’être régulièrement inondé chez soi. Parfois, cela se produit en pleine nuit. Les gens ne s’en rendent pas compte tout de suite et peuvent se réveiller dans plus d’un mètre d’eau. Avec le changement climatique et l’intensification de ces phénomènes pluvieux extrêmes, ces zones sont de plus en plus exposées."

Une carte du risque d’éboulement à l’échelle de la commune

C’est pourquoi, avant même le lancement des travaux du lotissement Streiff, une vaste étude avait été menée, dès 2019, à l’échelle de la commune pour cartographier l’aléa (fort, moyen ou faible) du risque de glissement de terrain, secteur par secteur. Objectif : mieux maîtriser l’aménagement et les règles d’urbanisme sur ce territoire.





Réalisé conjointement par la mairie, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) et la Dimenc (Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie), ce travail était une première en Nouvelle-Calédonie. Depuis, de nombreuses autres communes dont le Mont-Dore, Thio et Kouaoua, lui ont emboîté le pas.

"Ne plus construire n’importe où"

"À l’époque, nous avons été un laboratoire pour le pays. Maintenant qu’on dispose du modèle, il peut être répliqué aux autres communes, poursuit le maire, qui a présenté les résultats de cette étude aux responsables des tribus de la commune. Cet outil nous permet d’émettre des préconisations pour que les gens ne construisent plus n’importe où leur maison. Dans les endroits vraiment à risque, les gens ont une information particulière et ils savent qu’en cas de phénomène cyclonique, ou autre, ils seront les premiers à devoir se mettre à l’abri. Pour l’instant, ils ont pris la mesure du risque et suivent nos recommandations. À voir, comment cela évoluera à l’avenir, quand la catastrophe sera devenue plus lointaine."

D’autant plus que les autorités ne peuvent pas imposer de règles d’urbanisme sur terres coutumières.

À lire également : Les mouvements de terrain aujourd’hui prévisibles

Toujours est-il, les familles de la commune qui souhaitent intégrer le lotissement Streiff doivent désormais porter leur dossier auprès de la province Nord, compétente en matière de logement. Une dizaine de lots devraient ainsi leur être attribués. Les autres constructions, portées par la mairie, seront quant à elles proposées à la location.

Coût de l’opération : près de 100 millions de francs financés à hauteur de 42 % par le gouvernement, à 38 % par le Sénat national et à 20 % par la mairie.