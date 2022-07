Pari réussi pour Koohnê en couleurs

La course « Koohnê en couleurs » a réuni plus de 250 personnes, dimanche. Cet événement proposé par le Service animations sports de la commune a remporté un franc succès et s’est déroulé dans une ambiance festive et familiale. En fonction des budgets, du nombre de bénévoles et de l’encadrement par les gendarmes, le nombre de participants, limité cette année, pourrait augmenter significativement lors des prochaines éditions.