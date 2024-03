Des véhicules volés et incendiés après une intrusion dans l’usine KNS

Le site de KNS a été victime d’une intrusion et de dégradations, dans la soirée de jeudi 29 février. La direction de l’usine a dévoilé, dans un communiqué interne diffusé aux salariés, que six personnes se sont introduites sur le site de Vavouto, vers 22 heures, et ont volé cinq véhicules, propriétés de la société et d’une entreprise sous-traitante. Deux d’entre eux ont été incendiés totalement et un troisième partiellement. "Nous tenons à exprimer notre plus ferme condamnation face à ces actes inacceptables et indignes", a réagi la direction, exprimant sa "profonde consternation".

"Des évènements préjudiciables pour notre image"

Ces faits interviennent dans un contexte déjà très tendu pour l’usine du Nord, qui doit entrer dans une phase de mise en sommeil d’ici les prochains jours après l’annonce du départ Glencore, actionnaire à 49 %. Alors que KNS et la SMSP, actionnaire majoritaire, ont désormais six mois pour trouver un repreneur, "de tels évènements sont particulièrement préjudiciables pour notre image à toutes et tous". La direction demande à ses salariés et sous-traitants de "redoubler d’efforts pour être responsables : notre professionnalisme et notre engagement sans failles sont des clés".

Les auteurs des faits n’ont pas encore été identifiés par la gendarmerie, en charge de l’enquête.