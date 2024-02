KNS : la CSTNC appelle à une mobilisation solidaire devant l’usine de Koniambo

"Notre usine fait travailler toute la province Nord et même au-delà." Pour cette raison, la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CSTNC) prévoit une mobilisation devant l’usine de Koniambo, ce vendredi 1er mars "tôt le matin", et appelle l’ensemble des travailleurs touchés de près ou de loin par la mise en sommeil de KNS à la rejoindre.

"Travailler ensemble"

Un "mouvement de solidarité" avec les salariés et les sous-traitants du complexe industriel de Vavouto qui se veut aussi un soutien à "la SMSP et la province Nord" dans leur quête d’un repreneur. "C’est aux industriels et aux politiques de trouver les verrous et les bons critères pour que le plus grand nombre d’entre nous en tire des ressources et que ce que nous vivons maintenant ne se reproduise plus", dit la CSTNC.

La confédération espère également que cette situation permette aux responsables politiques de dépasser les clivages et "leur donne l’occasion d’enfin travailler ensemble, avec engagement et humilité".