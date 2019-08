Trois heures de concert au Conservatoire

L’antenne du Conservatoire de musique a organisé un mercredi musical, le soir, en proposant un concert de plus de trois heures de représentation. Les groupes invités étaient la chorale du Conservatoire, les élèves de l’antenne, la troupe de danse Nëbë qui remplaçait les élèves de l’internat de Koné initialement prévus, les élèves du lycée de Pouembout et le groupe Play K. Les spectateurs, venus nombreux, ont pu profiter de la restauration servie sur place mais aussi et surtout de la bibliothèque Bernheim, ouverte jusqu’à 20 heures pour l’occasion. Photo K.B.