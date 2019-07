Dernier spectacle au Chapitô ce soir

Kouaoua. Depuis le 18 juillet, le Chapito propose des spectacles à la tribu d’Aoumou. Ce soir, la structure présentera son dernier spectacle, Ex-Cel de la compagnie Posüe- Fleur d'Oranger avant de repartir.

A Kouaoua, tous les spectacles ont eu lieu à 18 heures, avec une fréquentation d'environ deux cents personnes par soir. Le Chapitô a proposé une grande diversité de créations durant cette période : Point de suspension (Cie Elles adorent voler), les Impromptus (Cie Moebius), Soirée Impro (Cie Pacifique et Cie), Je ne voulais pas mourir (Collectif Nyan), Par les Pairs (Cie Par les Pairs et Pacifique et Cie).

L’association a également accueilli des scolaires le vendredi 19 juillet avec la représentation des Impromptus et le jeudi 25 juillet avec Pop mange de toutes les couleurs (Cie les Kidams). Mercredi, elle a hébergé les spectacles des classes de l'école primaire de Kouaoua.

Après Kouaoua, le Chapitô ira à Canala, du 6 au 17 août, et sera implanté derrière la médiathèque.