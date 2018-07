A l’assaut des collines de Pandop...

Koumac. Près de 500 élèves du collège, de la Segpa, de l’antenne du lycée professionnel et de CM2 de l’école Charles-Mermoud se sont donné rendez-vous, vendredi, pour le cross Sport et santé organisé sur le champ de foire et dans les collines de Pandop par les professeurs d’EPS. Des activités ont été proposées dans l’après-midi : nettoyage de la mangrove par les élèves de sixième, activités artistiques pour les cinquième et activités sportives pour les quatrième et les troisième.