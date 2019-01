KOUMAC. Pas moins de deux cents sportifs - enfants, ados et adultes des deux sexes - ont participé, ce week-end sur le terrain de sport de la tribu de Pagou, au deuxième tour des Jeux Intertribus et quartiers coorganisés par le Collectif des Jeunes de Koumac, l’association Pewhai et le Point Information Jeunesse (PIJ) en partenariat avec la mairie.