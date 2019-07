La centrale photovoltaïque de Tangadiou sera prête fin août

Dix mille panneaux, pour une puissance de 3,2 mégawatts. Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement proposé par le gouvernement, le groupe Engie Alizés Energie a décroché l’appel d’offres concernant la construction d’une centrale photovoltaïque sur Koumac. Maîtrisant le foncier à la suite d’une convention passée entre la commune, le clan Goah et Engie Alizés Energie, ce dernier a jeté son dévolu sur la zone de Tangadiou. Les travaux commencés en février devraient être terminés au plus tard au début du mois de septembre.

Le chantier a été confié à l’entreprise Sunzil Pacific, qui outre son propre personnel, embauche trente travailleurs de la région de Koumac et une dizaine du clan Goah. Cette opération, à terme, représentera un coût d’un peu plus de 400 millions de francs. « Nous réalisons cette centrale photovoltaïque pour produire de l’électricité que nous allons revendre à EEC, renseigne François Giraud, chargé d’affaires pour Engie Alizés Energie. La centrale devrait permettre d’alimenter environ 2 800 foyers. Elle produira 0,6 % du réseau public de la Nouvelle- Calédonie, soit 37 % de la consommation pour la région de Koumac. »

« Dans le cadre de ce partenariat entre Engie Alizés Energie, Koumac et le clan Goah, la commune aide également à la réalisation d’une route qui permettra aux membres du clan d’aller travailler sur leurs terres à Tangadiou », précise le maire Wilfrid Weiss. « Koumac étant une des villes du territoire les plus exposées au rayonnement solaire, une deuxième ferme photovoltaïque, qui sera réalisée par Quadran Pacific, est envisagée dans les années à venir dans la zone du stade Tein-Mala », annonce-t-il.

Les détails de la convention

La convention liant le groupe Engie Alizés Energie et Koumac a été actée par délibération du conseil municipal, en octobre 2017. Elle stipule qu’une parcelle de terrain communal de six hectares à Tangadiou est mise à disposition durant vingt-cinq ans pour l’exploitation de la centrale. Les modalités portant sur le versement de loyers sont les suivantes : de la première à la cinquième année incluse, 50 000 francs/mois, de la sixième à la quinzième année, 100 000 francs/mois et de la seizième à la vingt-cinquième année, 150 000 francs/mois. « La date d’effet de la première année de perception des loyers correspondra à la date d’effet de la mise en service commercial de la centrale. Le montant de ces loyers a été décidé afin de montrer la volonté de la commune à entrer dans le développement durable », déclare Wilfrid Weiss.