Le rose était de sortie à Koumac...

Solidarité. Près de trois cents personnes, enfants, ados et adultes, étaient présentes lundi en fin de journée pour participer à une marche colorée dans les rues du village, et à la réalisation d’un ruban rose dans les jardins de la mairie. Une animation organisée par l’Association calédonienne de soutien aux malades du cancer (ACSMC), relais de Koumac, le Comité des fêtes de Koumac, BodyGym et Les Pains du Nord.