Les doigts de fée de Sophie

« La couture est pour moi un moyen de m’exprimer. On m’a donné l’opportunité de coudre et j’essaie de faire ce qu’on ne voit pas ailleurs. » Sophie Newary, qui participera la semaine prochaine à l’exposition-vente « Les artistes de Koumac à l’œuvre » à la médiathèque Louis-Bastien, revient sur son parcours. « C’est à l’école maternelle de Poum que l’institutrice m’a appris à me servir d’une aiguille. J’ai fait des nounours, de la broderie… », se remémore-t-elle. Mais c’est surtout auprès de ses grands-mères que Sophie découvre la couture. « Elles me montraient comment coudre un bouton, une fermeture éclair. Tout était fait à la main et quelquefois à la machine ancienne. Mais je me suis vraiment mise à la couture sur le tard, il y a environ trois ans, quand j’ai eu ma fille et que j’ai arrêté de travailler. »

Sophie possédait bien une machine à coudre offerte par son compagnon, mais celle-ci dormait dans un coin de la maison. Ne travaillant plus, mais désirant absolument participer aux dépenses du foyer, Sophie demande à l’une de ses tantes, Irène Tidjine, couturière à Poum, de lui donner les bases pour confectionner une robe mission. Ces bases fondamentales acquises, elle se lance… « Mais, je préfère réaliser des robes normales, modernes plus axées sur les fillettes et les ados. Je continue à faire des robes mission mais j’essaie d’en changer le style, de leur donner un côté jeune. Je mets ma touche personnelle, par exemple, en ajoutant une capuche à une robe salopette. »

« Le dessin me permet de mieux m’exprimer »

A ses débuts, la couturière coupait ses modèles à même le tissu, mais son compagnon lui a suggéré de dessiner préalablement ses modèles. « Cette façon de faire ouvre l’esprit et structure bien ce que je veux faire. Le dessin me permet de mieux m’exprimer et de modifier mes modèles. »

Sophie travaille essentiellement le calicot, le voile de coton… sur lesquels elle peint et teint elle-même les motifs à l’aide de pochoirs. « Armelle Madraru, une cousine de Poum, m’a beaucoup appris dans ce domaine. Je travaille aussi avec Faramina Richard et Chloé Phadom, mes mannequins, et Madeleine Phadom, ma tante, Adèle, une copine. » Son adhésion à la Fédération des femmes de Koumac lui a aussi permis de s’améliorer au contact des adhérentes couturières.

Mais Sophie Newary ne crée pas que des robes, elle fabrique d’autres objets tels que des étuis à briquet en tissu, en peau de niaouli, en fibre de cocotier, ou encore en peau de banian… leur donnant un côté plus artistique. Des matériaux naturels que l’artiste souhaite utiliser pour quelques-unes de ses robes, dont une sera exposée à la médiathèque, dès lundi.